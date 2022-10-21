Улан-удэнский депутат Белоусов: «Вы хотя бы разберитесь, кто там у вас ответственный?»

Депутаты горсовета обсудили проблемы развития транспортной инфраструктуры
В 2019 году в Улан-Удэ стартовала комплексная программа по развитию транспортной инфраструктуры. За неё отвечают два профильных комитета мэрии – по транспорту и по строительству. Вчера, 20 октября, на заседании комитета Улан-Удэнского горсовета депутатов обсуждали текущие проблемы по этому направлению.
Проблема в полномочиях между комитетами. Депутаты возмутились, что ответственные комитеты не могут поделить друг с другом должностные обязанности. В результате чего работа продвигается невысокими темпами, и есть претензии по качеству.
- Мэра данная ситуация тоже не устраивает. Ещё в конце лета было поручение определить полноценного ответственного по этому направлению. В частности, меня очень расстроила таблица по выполнению безопасного дорожного движения в общеобразовательных учреждениях. Из 70 запланированных пунктов выполнен 21 пункт. Получается, что 49 выполнены частично или вообще не выполнены. К примеру, в гимназии №3 и школе №2 мероприятия выполнены, но безопасность до конца не обеспечена, - сказал председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов Сергей Бурдиков.
У комитета по транспорту нет полномочий по строительству, а другой комитет может строить, но у них возникают трудности с особенностями строения транспортных узлов в городе.
- Мы работу вели только по полномочиям комитета по строительству. Мы осуществляем контроль по обеспечению безопасности дорожных узлов к учебным учреждениям, проектированию, капитальному ремонту дорог. По отношению всей программы – мы этот контроль не осуществляем. С нашей стороны работа не велась, мы это понимаем прекрасно, но мы будем свою точку зрения отстаивать, - объяснила председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева.
В свою очередь, депутаты предложили назначить одного ответственного по обоим направлениям. Таким образом будет выстроена общая структура и начнётся соблюдение планов.
- У вас есть распорядительные документы по назначению ответственных лиц для выполнения этой программы, как осуществляется контроль за исполнением данной программы? Может кто-нибудь ответить? Кто ответственный, или ничего не было сделано даже на этом этапе? Посмотрите хотя бы эти документы, кто за что отвечает и какие контрольные сроки, - спросил зампредседателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов.
В дальнейшем будет проведено совещание Контрольно-счётной палаты Улан-Удэ для решения этого вопроса. Там примут участие два вышеперечисленных комитета и депутаты горсовета.
- В ближайшее время будет определено, у кого какие полномочия по исполнению этой программы. Сейчас из-за недопонимания между комитетами она исполнялась недостаточно хорошо. Есть серьёзные замечания в плане безопасности движения возле школ, сейчас это в особом приоритете. Но всё будет исправлено, - добавил депутат Сергей Бурдиков.
Улан-удэнский депутат Белоусов: «Вы хотя бы разберитесь, кто там у вас ответственный?»
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