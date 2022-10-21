Власти Иркутской области распределили кураторство над муниципалитетами

Обязанности закреплены за руководящими лицами исполнительных органов государственной власти региона
В Иркутской области подписано распоряжение о взаимодействии исполнительных органов государственной власти региона. Документ закрепляет за заместителями главы субъекта и председателя областного правительства кураторство над каждым из муниципальных образований области.
Как сказано в распоряжении, это делается в целях организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с территориальными органами федеральных структур, органами местного самоуправления муниципальных образований региона, направленного на обеспечение социально-экономического развития территорий. Документом также признается утратившим силу аналогичное распоряжение губернатора от 25 марта 2020 года.
За собой губернатор Игорь Кобзев оставил кураторство над областным центром. Первому заместителю главы – председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву поручено курировать Ангарский городской округ, Братск и Братский район. Первому заместителю губернатора региона Роману Колесову – Саянск, Зиму, Зиминский и Шелеховский районы.
Первый заместитель председателя областного правительства Руслан Ситников назначен куратором Жигаловского, Иркутского, Катангского и Ольхонского районов. Заместитель губернатора Андрей Бунев – Киренского Усть-Кутского, Нижнеилимского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского районов и Листвянского муниципального образования.
Заместитель губернатора – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев кроме всех районов УОБО будет также курировать Усть-Удинский район. Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова – Свирск, Черемхово, Балаганский, Заларинский и Куйтунский районы. Зампреду правительства Сергею Довгалюку поручено кураторство над Тайшетским, Нижнеудиским, Тулунским районами и городом Тулуном.
За заместителем председателя областного правительства Георгием Кузьминым закреплены Усолье-Сибирское, Усольский, Слюдянский, Качугский и Черемховский районы. За зампредом председателя регионального кабинета министров Павлом Писаревым – Усть-Илимск, Усть-Илимский и Казачинско-Ленский районы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Власти Иркутской области распределили кураторство над муниципалитетами
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обязанности закреплены за руководящими лицами исполнительных органов государственной власти региона
Им стал Баясхалан Дашибалов
Жаргал Цыбиков обвиняется в ряде эпизодов – от воровства топлива до незаконной помощи бизнесмену на 12 млн
Депутаты горсовета обсудили проблемы развития транспортной инфраструктуры
На 92 году жизни скончался Дамба Цыренович Будаев
По словам губернатора региона, они не будут ограничивать обычный порядок жизни жителей области
Иск уже ушёл в суд
Алексей Цыденов проверил условия содержания и уровень обеспечения экипировкой
Им стал Владимир Петраков
Оксана Бухольцева заявила, что готова бороться до конца
Андрей Саянский является офицером запаса
Решение Алексею Щепину обжаловать не удалось
В дело вмешалась прокуратура
Власть, 18.10.2022
Это необходимо для строительства детсада и школы
Власть, 14.10.2022
Теперь часть обращений будет решаться на уровне муниципальных районов