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Власти Иркутской области распределили кураторство над муниципалитетами

Власти Иркутской области распределили кураторство над муниципалитетами
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Обязанности закреплены за руководящими лицами исполнительных органов государственной власти региона

В Иркутской области подписано распоряжение о взаимодействии исполнительных органов государственной власти региона. Документ закрепляет за заместителями главы субъекта и председателя областного правительства кураторство над каждым из муниципальных образований области.

Как сказано в распоряжении, это делается в целях организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с территориальными органами федеральных структур, органами местного самоуправления муниципальных образований региона, направленного на обеспечение социально-экономического развития территорий. Документом также признается утратившим силу аналогичное распоряжение губернатора от 25 марта 2020 года.

За собой губернатор Игорь Кобзев оставил кураторство над областным центром. Первому заместителю главы – председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву поручено курировать Ангарский городской округ, Братск и Братский район. Первому заместителю губернатора региона Роману Колесову – Саянск, Зиму, Зиминский и Шелеховский районы.

Первый заместитель председателя областного правительства Руслан Ситников назначен куратором Жигаловского, Иркутского, Катангского и Ольхонского районов. Заместитель губернатора Андрей Бунев – Киренского Усть-Кутского, Нижнеилимского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского районов и Листвянского муниципального образования.

Заместитель губернатора – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев кроме всех районов УОБО будет также курировать Усть-Удинский район. Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова – Свирск, Черемхово, Балаганский, Заларинский и Куйтунский районы. Зампреду правительства Сергею Довгалюку поручено кураторство над Тайшетским, Нижнеудиским, Тулунским районами и городом Тулуном.

За заместителем председателя областного правительства Георгием Кузьминым закреплены Усолье-Сибирское, Усольский, Слюдянский, Качугский и Черемховский районы. За зампредом председателя регионального кабинета министров Павлом Писаревым – Усть-Илимск, Усть-Илимский и Казачинско-Ленский районы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область муниципалитет

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