Ушёл из жизни почётный гражданин Бурятии

На 92 году жизни скончался Дамба Цыренович Будаев



19 октября не стало почётного гражданина Мухоршибирского района Бурятии Дамбы Цыреновича Будаева.



Он родился 14 марта 1931 года в улусе Тугнэ-Гархай Мухоршибирского района Бурятской АССР в семье сельского служащего. В 1951-1954 годах Дамба Цыренович прослужил в рядах Советской Армии. После службы, вернувшись на малую родину, избирается депутатом и назначается секретарём сельсовета, затем становится председателем. Для Дамбы Цыреновича это был первый опыт руководящей работы, который во многом предупредил его дальнейший трудовой путь.



Окончив с отличием Восточно-Сибирский технологический институт по специальности инженер-строитель, 12 лет проработал в проектном институте «Бурятгражданпроект» и прошёл путь от техника-конструктора до заместителя главного инженера института. В 1976-1997 годах директор, генеральный директор проектных институтов «Бурятколхозпроект» и «Бурятагропромпроект». За плечами у Дамбы Цыреновича – проектирование и строительство различных объектов в Бурятии, во многих регионах Сибири, Дальнего Востока и Монголии.



С 1990 года Дамба Цыренович – депутат районных, городских Советов народных депутатов, депутат Верховного совета Бурятской АССР XII созыва, член президиума Бурятского республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.



Являлся одним из авторов Конституции Республики Бурятия. Участвовал в разработке новых символов и атрибутик республики. Более 10 лет возглавлял совет старейшин при президенте Республики Бурятия. 17 лет возглавлял совет землячества Мухоршибирского района.



За заслуги, добросовестную работу, активную жизненную позицию, Дамба Цыренович был награждён высокими государственными и правительственными наградами: удостоен почётного звания «Заслуженный строитель Бурятской АССР», «Заслуженный строитель Российской Федерации», ордена Почёта, ордена Дружбы, медали «За доблестный труд в годов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Награждён большим количеством почётных грамот объединений, районов, правительства и Верховного совета Бурятии, почётной грамотой Монгольской Народной Республики. Являлся «Почётным гражданином Республики Бурятия» и «Почётным гражданином Мухоршибирского района».



- Разделяем скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родственниками и близкими. Это большая потеря для нас. Память о нем, как о достойном сыне Тугнуйской долины, будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными, – сообщает администрация Мухоршибирского района.

