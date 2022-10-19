В Забайкалье назначили нового главу министерства планирования

Власть, Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Им стал Владимир Петраков



В Забайкальском крае и.о. министра планирования и развития края – и.о. заместителя председателя правительства региона назначен победитель четвёртого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков.



- В новом качестве буду заниматься привлечением инвестиций в приоритетные отрасли: промышленность, строительство, сельское хозяйство региона. Кроме того, буду курировать вопросы развития инфраструктуры для инвестиционных проектов, а также для социальной, транспортной сфер, – отметил Владимир Петраков, говоря о назначении.



В 2001 году Владимир Петраков окончил МГИМО по специальности «Финансы и кредит». Имеет многолетний опыт реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности, строительстве, в сегменте высоких технологий и цифровизации.



До назначения на должность более 10 лет работал директором по инвестициям в российской энергетической компании ПАО «Интер РАО». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

