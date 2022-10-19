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В Бурятии муниципальные служащие неверно указали суммы доходов

В Бурятии муниципальные служащие неверно указали суммы доходов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушение антикоррупционного закона в деятельности администрации Бичурского района Бурятии.

- Выявлены факты нарушений закона при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супругов за 2021 год. Муниципальными служащими не отражены сведения об открытых счетах в банках, неверно указаны суммы полученных доходов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого девять лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
прокуратура

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