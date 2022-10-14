На региональные надзорные органы собираются возложить конкретные полномочия
В Иркутской области разработают законопроект о защите атмосферного воздуха. Подготовить документ поручено министерству природных ресурсов и экологии региона. Также к работе подключатся надзорные органы, депутаты законодательного собрания, Иркутский институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского.
– Закон не должен быть только для того, чтобы урегулировать экономические и финансовые вопросы. Там должны быть чётко определены полномочия, которые будут возложены на региональные надзорные органы с точки зрения организации контроля, – подчеркнул губернатор области Игорь Кобзев на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка.
Также на заседании, которое прошло 13 октября, был рассмотрен вопрос реализации на территории Братска федерального проекта «Чистый воздух». В этом проекте город участвует с 2019 года. За это время на мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ правительством Иркутской области и муниципалитетом было выделено около 540 млн рублей. На сегодня уже закуплено 30 автобусов, три троллейбуса и 19 единиц дорожной техники, работающих на газомоторном топливе. Кроме того, в Правобережном районе ведутся работы по строительству внутрипоселкового газопровода, общей протяжённостью 12,7 км. Он позволит подключить к газу 462 домовладения. Уже профинансированы работы по подключению 172 домовладений к сетям газоснабжения.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, также впервые за период реализации проекта в Прибайкалье доведён межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 450 млн рублей на 2022 год, и 1,17 млрд рублей на 2023 год.
В Иркутской области готовят закон о защите атмосферного воздуха
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