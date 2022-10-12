Бурятский депутат предложил обучать пилотированию квадрокоптерами

По мнению Леонтия Красовского, это пригодится мобилизованным



Депутат Народного Хурала Бурятии Леонтий Красовский предложил рассмотреть вопрос обучения всех желающих пилотированию квадрокоптерами.



- На сегодня Бурятия выделила несколько сотен миллионов на поддержку наших ребят, боевых подразделений и воинских частей. Закупали средства разведки, в том числе, и коптеры. Но как мы знаем, не каждый способен с первой встречи с этой жизненно необходимой игрушкой справиться. Поэтому было бы логично, наряду с военно-тактический и боевой подготовкой, организовать курсы по пилотированию для жителей Бурятии, потенциально подходящих под мобилизацию или планирующих идти добровольцем, - написал на своей странице Леонтий Красовский.



Также он выразил мнение, что под «чиновников и депутатов мобилизация не обойдёт стороной, рано или поздно». Красовский предположил, чем они могут заниматься в зоне боевых действий.



- И эти люди вполне способны выполнять функции политруков, поднимать боевой дух солдат и вести воспитательную работу с личным составом. Было бы хорошо, провести курс подготовки будущих замполитов. Я думаю, что в перспективе будет от этого польза. Хотя хочется, чтоб все это завершилось как можно быстрее! – написал Леонтий Красовский.



