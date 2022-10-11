Депутаты Хурала Бурятии отказались от «часа заявлений»

Они сразу приступили к повестке сессии



Сегодня в Народном Хурале Бурятии проводится внеочередная сессия, посвящённая кадровым вопросам в правительстве.



Перед её началом депутат Валерий Цыремпилов предложил не проводить «Час заявлений» и приступить сразу к повестке, чтобы закончить сессию до обеденного времени.



Большинством голосов его предложение было принято.



Против этого выступил депутат Игорь Бобков. Он просил выделить ему семь минут для выступления. Впрочем, председатель Хурала Владимир Павлов отказал ему.



- «Час заявлений» исключён из повестки, слово вам предоставить я не могу, - сказал Владимир Павлов.



После этого депутаты приступили к обсуждению запланированных вопросов.



Депутаты должны дать согласие на назначение членов правительства Бурятии. Его распустили в связи с прошедшими выборами главы республики. Впрочем, глава Алексей Цыденов внёс всё те же кандидатуры для назначения их зампредами правительства: Всеволода Мухина, Игоря Зураева, Ивана Альхеева, Евгения Луковникова, Петра Мордовского, Баира Цыренова, Екатерины Кочетовой. Также на пост зампреда предложена глава минздрава Евгения Лудупова. А на пост министра финансов – Георгий Мадаев.



Согласно Конституции Бурятии, Народный Хурал должен дать согласие главе на назначение на должности первого заместителя, заместителей председателя правительства, а также министра экономики и министра финансов республики.



