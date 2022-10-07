В Бурятии оштрафовали чиновника сельской администрации

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Глава сельского поселения затянул с разъяснением о выдачи копии протокола



Прокурорская проверка выявила нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации сельского поселения «Татауровское».



Установлено, что в мае жительница села Татаурово обратилась в местную администрацию с просьбой о выдаче копии протокола общего собрания жильцов. Глава сельского поселения не разъяснил надлежащий порядок обращения, ответ заявительнице не направил.



Соответствующее разъяснение местной жительнице глава сельского поселения дал только после вмешательства прокуратуры района.



- Мировым судьёй виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов», назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Решение мирового суда не вступило в законную силу.

