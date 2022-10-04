В 14-й гимназии Улан-Удэ прошёл концерт для пенсионеров

Для пенсионеров сыграл ансамбль «Старики-разбойники»





4 октября в стенах 14-й гимназии прошёл концерт для ветеранов и пенсионеров округа №4 города Улан-Удэ. Концерт был организован депутатами горсовета Саяном Бальжировым и Вадимом Бредний в честь Дня пожилого человека.

















- В эти выходные обычно мы поздравляем с праздником старшее поколение, ходим к каждому в гости, но в этом году мы решили всё-таки всех собрать. Пригласили ансамбль «Старики-разбойники», - рассказали Саян Бальжиров.Коллектив ансамбля «Старики-разбойники» поздравил пенсионеров и исполнил для них песни под живой аккомпанемент.Помимо этого, на концерте старшим по домам были выражены слова благодарности и вручены благодарственные письма за их труд.- Мы ведём работу на округе, у нас порядка 67 многоквартирных домов. Эти дома представляют старшие по дому, которым более 60-65 лет, и это большая работа. Хотели бы сегодня всех наших старших, ветеранов, детей войны и ветеранов тыла поздравить с этим праздником, - сказал Саян Бальжиров.К 2023 году планируется открытие «Клуба ветеранов», где пожилые люди смогли бы проводить встречи. На данный момент идёт выбор места для создания клуба.