В правительстве Бурятии появится ещё одна должность зампреда

Повысится статус министра здравоохранения
В правительстве Бурятии планируется кадровое изменение. В его структуру введут должность заместителя председателя – министра здравоохранения республики. Как сообщил источник «Байкал-Daily», соответствующий проект вынесут на рассмотрение Народного Хурала на внеочередной сессии 11 октября.
На назначение, вероятнее всего, будет рассматриваться Евгения Лудупова, которая больше двух лет возглавляет минздрав Бурятии. Впрочем, СМИ Бурятии также сообщают и о том, что её могут назначить и зампредом правительства по социальному развитию.
Прежде министр здравоохранения не был приравнен к высокому уровню заместителя председателя правительства республики.
Отметим, зимой 2022 года аналогичное нововведение произошло с должностью министра экономики Бурятии. Эту должность также повысили до уровня зампреда правительства и отдали под кураторство весь экономический блок, включая промышленность.
На данный момент в структуре правительстве Бурятии девять зампредов. Это первый зампред правительства, зампред правительства – руководитель администрации главы, зампред по социальному развитию, зампред по развитию инфраструктуры, зампред правительства по вопросам безопасности, зампред, отвечающий за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры, зампред – министр экономики, зампред - министр сельского хозяйства и продовольствия, зампред – глава полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов внёс в Народный Хурал большинство кандидатур для дачи согласия на переназначение их зампредами. Планируется, что первым зампредом остаётся Всеволод Мухин, главой полпредства – Игорь Зураев, министром сельского хозяйства – Галсан Дареев, министром экономики – Екатерина Кочетова. Отвечать за инфраструктурный блок по-прежнему будет Евгений Луковников, за вопросы безопасности – Пётр Мордовской. Баир Цыренов также планируется на переназначение руководителем администрации главы Бурятии. Должен остаться на своём месте зампреда и Иван Альхеев.
Также депутаты Хурала должны будут проголосовать за переназначение Георгия Мадаева министром финансов.
Единственный вопрос остаётся с должностью зампреда правительства по социальному развитию. Как сообщал «Байкал-Daily», с этой должности по собственному желанию недавно уволился Вячеслав Цыбикжапов, ушедший в «реальный сектор экономики».
В правительстве Бурятии появится ещё одна должность зампреда
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