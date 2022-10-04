В Бурятии предложили разрешить перевод земель из лесного фонда на Байкале

Поправки предлагается внести в федеральный закон об охране озера
Власти Бурятии предложили Рослесхозу внести изменения в 11 статью федерального закона «Об охране озера Байкал», касающуюся перевода земель лесного фонда в земли иных категорий. Вопрос поднял заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов поднял во Владивостоке на совещании у главы Рослесхоза Ивана Советникова.
Основной темой обсуждения стало реализация «лесной амнистии» - федерального закона №280-ФЗ. Согласно этому закону, необходимо изменить статус некоторых участков земель, например, вывести участок из состава земель лесного фонда и присвоить ему категорию земель по целевому назначению. Специалисты исправляют реестровые ошибки в местоположении и категориях земель.
В Бурятии разница между сведениями в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) и Государственным лесным реестром составляет 35,4 тысячи га. Наибольшее количество участков со спорным статусом зафиксировано в Тарбагатайском, Муйском, Кабанском, Окинском, Селенгинском и Хоринском районах. Около 2 тысяч участков входят в границы населённых пунктов. Агентство лесного хозяйство отстаивает и защищает права собственности на земли лесного фонда. По 3,5 тысячам участков уже приняты решения об их категориях земель.
- Основной проблемой исключения земельных участков из государственного лесного реестра является отсутствие единой позиции в отношении земельных участков в границах Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкала. Согласно закону «Об охране озера Байкал», в границах ЦЭЗ земли из лесного фонда переводить в земли иных категорий, за исключением перевода в особо охраняемые природные территории, запрещено. В ЦЭЗ сейчас 866 земельных участков, которые по сведениям ЕГРН отнесены к землям иных категорий. Однако решения об исключении данных участков из границ лесного фонда согласно закону, не применяются, - рассказал Андрей Самойлов.
Он предложил внести изменения в 11 статью федерального закона «Об охране озера Байкал» в части возможности перевода земель лесного фонда в земли иных категорий. В целях соблюдения охранного законодательства озера Байкал, предложено предусмотреть норму, направленную на приведение в соответствии двух реестров – Государственного лесного и ЕГРН – только по тем участкам, которые используются по своему целевому назначению.
- Просим рассмотреть нормативные акты по реализации «лесной амнистии» и выразить по ним позицию, - выступил Андрей Самойлов.
- Рослесхозом совместно с Росреестром готовятся предложения для внесения прозрачности в этот вопрос. Для того, чтобы не было никаких вопросов и проблем в правоприменительной практике, предложение подготовим, - отметила начальник управления правового обеспечения и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина.
Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу отметил наилучшие темпы исполнения закона о «лесной амнистии» в Приморском крае и Бурятии.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства
В Бурятии предложили разрешить перевод земель из лесного фонда на Байкале
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