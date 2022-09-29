Депутаты горсовета Улан-Удэ проведут приёмы в общественных приёмных









Кроме того, обращение можно отправить по электронной почте [email protected]

Жители Улан-Удэ могут обратиться к депутатам горсовета в общественных приёмных на округах.На неделе с 26 сентября по 1 октября приём ведут депутаты:26 сентября – Василий Цыремпилов, Долгор Норбоева, Беликто Цыбиков.27 сентября – Чимит Бальжинимаев, Александр Мельников, Виктор Ефремов, Владимир Ильин, Денис Гармаев, Геннадий Бадмаев, Андрей Банзарон.28 сентября – Вадим Бредний, Анатолий Белоусов, Дмитрий Турченюк, Александр Иринчеев, Владимир Ильин, Сергей Бурдиков, Батор Лудупов, Дмитрий Путилин, Беликто Цыбиков.29 сентября – Владимир Тулонов, Геннадий Бадмаев.30 сентября - Чимит Бальжинимаев, Василий Иванов.1 октября – Михаил Гергенов, Владимир Ильин, Анатолий Перепелица.Также обратиться к депутатам горсовета можно в любое время через сайт администрации города https://ulan-ude-eg.ru/virtualnaya-priemnaya/.