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Депутаты горсовета Улан-Удэ проведут приёмы в общественных приёмных

Депутаты горсовета Улан-Удэ проведут приёмы в общественных приёмных
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также к депутатам можно обратиться в онлайн-формате

Жители Улан-Удэ могут обратиться к депутатам горсовета в общественных приёмных на округах.

На неделе с 26 сентября по 1 октября приём ведут депутаты:
26 сентября – Василий Цыремпилов, Долгор Норбоева, Беликто Цыбиков.
27 сентября – Чимит Бальжинимаев, Александр Мельников, Виктор Ефремов, Владимир Ильин, Денис Гармаев, Геннадий Бадмаев, Андрей Банзарон.
28 сентября – Вадим Бредний, Анатолий Белоусов, Дмитрий Турченюк, Александр Иринчеев, Владимир Ильин, Сергей Бурдиков, Батор Лудупов, Дмитрий Путилин, Беликто Цыбиков.
29 сентября – Владимир Тулонов, Геннадий Бадмаев.
30 сентября - Чимит Бальжинимаев, Василий Иванов.
1 октября – Михаил Гергенов, Владимир Ильин, Анатолий Перепелица.

Также обратиться к депутатам горсовета можно в любое время через сайт администрации города https://ulan-ude-eg.ru/virtualnaya-priemnaya/. 

Кроме того, обращение можно отправить по электронной почте [email protected]

горсовет Улан-Удэ

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