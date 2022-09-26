Глава Бурятии поручил помогать семьям мобилизованных

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов дал поручения правительству после поездки в Кяхту



В воскресенье, 25 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в город Кяхта, посетил военчасть и встретился с мобилизованными жителями.



По итогам поездки Алексей Цыденов дал правительству ряд поручений.



- Я был в Кяхте, пообщался с мобилизованными ребятами. Есть жизненные вопросы, которые требуют участия нас всех. Поэтому, уважаемые коллеги, в каждом районе вы своих знаете, знаете их семьи, кто в каком положении. Просьба направить максимум внимания, чтобы помочь семьям: в заготовке дров, сена, - заявил глава Бурятии.



- Были ребята, которые живут одни. То есть человек ушёл на службу, а дом остался. Присматривать за домом. То есть самим обойти всех, комиссионно, определить, какая помощь требуется и обеспечить эту помощь и поддержку, - добавил Алексей Цыденов.



