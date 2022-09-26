Алексей Цыденов дал поручения правительству после поездки в Кяхту
В воскресенье, 25 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в город Кяхта, посетил военчасть и встретился с мобилизованными жителями.
По итогам поездки Алексей Цыденов дал правительству ряд поручений.
- Я был в Кяхте, пообщался с мобилизованными ребятами. Есть жизненные вопросы, которые требуют участия нас всех. Поэтому, уважаемые коллеги, в каждом районе вы своих знаете, знаете их семьи, кто в каком положении. Просьба направить максимум внимания, чтобы помочь семьям: в заготовке дров, сена, - заявил глава Бурятии.
- Были ребята, которые живут одни. То есть человек ушёл на службу, а дом остался. Присматривать за домом. То есть самим обойти всех, комиссионно, определить, какая помощь требуется и обеспечить эту помощь и поддержку, - добавил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии поручил помогать семьям мобилизованных
Власть, Фото:
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