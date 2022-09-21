Алексей Цыденов принял присягу и вступил в должность главы Бурятии

Алексей Цыденов заявил, что «просто обязан оправдать доверие». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с инаугурации
Сегодня, 21 сентября, Алексей Цыденов вновь официально вступил в должность главы Бурятии. Торжественная инаугурация состоялась в Бурятском театре оперы и балета.
На церемонии присутствовали члены правительства республики, депутаты Народного Хурала, главы районов, представители общественных и политических организаций, правоохранительных органов, бизнесмены, руководители крупнейших предприятий и пр.
Алексей Цыденов зачитал присягу на обоих государственных языках республики – бурятском и русском.
- Вступая в должность главы Республики Бурятия, клянусь служить народу. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы. Защищать интересы Республики Бурятия, уважать, защищать права и свободу человека и гражданина. Соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию республики, - сказал Цыденов.
Конституционная процедура принесения присяги на должность главы Бурятии состоялась. После чего зазвучал гимн России в исполнении артистов оперного театра.
В своей речи Алексей Цыденов пообещал приложить все усилия для развития и процветания республики. Также он перечислил достижения по итогам своего первого срока.
- Сегодня я во второй раз стою перед вами и произношу слова клятвы служить народу Бурятии, добросовестно выполнять обязанности главы республики. Для меня большая честь получить поддержку жителей республики и президента нашей страны. За прошедшие годы мы вместе с вами сделали конкретные шаги для развития Бурятии. При поддержке президента и правительства России мы строили новые детсады, школы, ФАПы, амбулатории, больницы, дома культуры, библиотеки, спортивные объекты. Строили, ремонтировали дороги и мосты. Меняли федеральные законы и нормативные акты для решения проблем жителей Бурятии. Развивали наше сельское хозяйство, поддерживать промышленные предприятия, малый и средний бизнес. Стимулировали жилищное строительство и решали проблемы дольщиков. Привлекали туристов и серьёзных инвесторов. Поддерживали общественные и благотворительные организации. Наши ТОСы, как всегда, были лучшие и показывали, как много можно сделать, если объединяться и быть активными. Мы подняли имидж нашей республики. О Бурятии заговорили на центральных телеканалах. К нам подтянулись люди из других регионов. Наши земляки с Москвы и с других регионов, с гордостью говорят, что мы из Бурятии. Мы прошли через непростые испытания. Мы вместе пережили ковид и стали только сплочённее, - сказал Алексей Цыденов.
Также глава республики поблагодарил всех, кто пришёл на выборы, проголосовав за других кандидатов. Он пообещал использовать лучшее из их предвыборных программ, планов и наказов.
- Я понимаю, что просто обязан был оправдать ваше доверие. Хочу сказать спасибо тем, кто пришёл и проголосовал за других кандидатов. Мы живём в одной стране, в одной республике. Нам в любом случае вместе строить наше будущее и будущее наших детей. Мы один народ – это наша сила, - сказал Цыденов, добавив, что «всё в наших руках, мы есть творцы своей судьбы».
- Я приложу все усилия и сделаю всё, что только зависит от меня, чтобы на земле Бурятии был мир и процветание, - заключил он.
В адрес Алексея Цыденова поступили поздравительные приветствия от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и других федеральных чиновников.
Ожидалось, что на церемонию прибудет полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Однако передать слова поздравления приехал его заместитель Григорий Куранов.
- Я искренне горд передать поздравления и пожелания от имени вице-премьера РФ, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Алексей Самбуевич получил поддержку 86% населения республики. О чём это говорит? Я уверен, что Алексей Самбуевич оправдает это доверие. А также выполнять поручения президента, правительства и пункты своей предвыборной программы. Это доверие надо оправдывать. И оправдывать его надо в условиях текущей специальной военной операции. Я желаю Алексею Самбуевичу опираться, в первую очередь, на мнение и желание жителей республики. Да будет так! - поздравил Куранов.
Также Алексея Цыденова поздравил председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова, председатель ассоциации глав «Совет муниципальных образований Бурятии» Станислав Гармаев и председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
По окончанию церемонии в живом исполнении прозвучал гимн Бурятии на русском и бурятском языках.
Выборы главы Бурятии состоялись 11 сентября. За Цыденова свои голоса отдали 235 380 избирателей, это 86 % проголосовавших.
Алексей Цыденов принял присягу и вступил в должность главы Бурятии
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