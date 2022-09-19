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Глава района Иркутской области подозревается в контрабанде леса на 144 млн

Глава района Иркутской области подозревается в контрабанде леса на 144 млн
Власть, 
Лес нелегально вывозили в Китай

В Иркутской области глава муниципального образования обвиняется в контрабанде леса, совершённой организованной группой. Уголовное дело возбудило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. В ведомстве официально не называют имя чиновника, однако «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о главе Куйтунского района Алексее Мари.



- По версии следствия, члены организованной преступной группы, состоящей из двоих жительниц Иркутской области и неустановленных лиц, под руководством главы муниципального образования, с ноября 2017 года по февраль 2019 года под видом осуществления предпринимательской деятельности, от имени юридического лица осуществили контрабанду лесоматериалов за рубеж. При оформлении документов вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о законности приобретения древесины, указывая в графе «производитель» фирмы, которые фактически в адрес организации лесоматериалы не поставляли и услуг распиловки не оказывали, - сообщает Главное управление МВД по Иркутской области.

Задекларированные пиломатериалы были, таким образом, незаконно вывезены в Китай. По предварительным данным, через государственную границу РФ сообщники перевезли более 24 тысяч кубических метров леса стоимостью свыше 144 млн рублей.

Транспортным полицейским, прокуратуре и ФСБ удалось установить причастность главы района к совершению четырёх преступлений.

Подозреваемый задержан. Обыски проведены по местам проживания, службы, на лесозаготовительных пунктах. Изъяты документы, флеш-накопители, телефоны, компьютеры.

Троим членам преступной группы Октябрьский районный суд Иркутска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

контрабанда леса

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