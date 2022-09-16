Зампред правительства Бурятии резко отчитал улыбающегося сотрудника

Также Пётр Мордовской отругал нескольких человек из-за неуважения к гимну
Сегодня на церемонии награждения лесников зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской строго отчитал нескольких человек из-за неуважения к гимну и за легкомысленное поведение во время обсуждения вопроса именного батальона «Байкал».
Первый инцидент произошёл в самом начале мероприятия. Нагоняй получили несколько человек, которые остались сидеть во время исполнения гимнов России и Бурятии.
Сперва Мордовской сделал замечание работникам лесной отрасли из районов, которые наблюдали за церемонией в формате видеосвязи.
- Тот кто наблюдает за церемонией удалённо, также должны встать! – потребовал Мордовской.
Затем началось исполнение гимна Бурятии. Зампред правительства, начиная подпевать строчки из гимна, призвал сотрудников последовать его примеру.
- Давайте споём гимн, праздник же. Тем более про лес поётся в этом гимне, - призвал Пётр Мордовской.
Далее Пётр Мордовской обратил внимание на звукооператора мероприятия, сидящего в зале. Он так и не встал при исполнении гимна и получил за этого строгий выговор.
- Молодой человек, а вы коленки разогнуть не можете?! Играет гимн Бурятии. Не хочется в праздник говорить о плохом, я прописные истины говорю для всех. Оператор вы или нет, не имеет значения. Родился в этой республике, стране. Родители не воспитали, Пётр Степанович будет воспитывать, - возмутился Мордовской.
Последним, кого отчитал зампред, стал представитель Курумканского лесничества. Это произошло во время обсуждения вопроса о формировании именного батальона «Байкал». Напомним, этот батальон, состоящий из добровольцев – военнослужащих по контракту – готовится к отправке на спецоперацию на Украине.
Мордовской возмутился, что сотрудник начал улыбаться во время разговора на столь серьёзную тему.
- Почему вы улыбаетесь, вы всё поняли? - спросил Мордовской
- Всё понятно, - ответил представитель Курумканского лесничества.
- Прекрасно. Ну я потом посмотрю, сколько с вашего района отберётся добровольцев, - добавил Мордовской.
Зампред правительства Бурятии резко отчитал улыбающегося сотрудника
Власть, Фото:
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