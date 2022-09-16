Люди интересовались введением жилья в эксплуатацию
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела приём граждан на проблемном объекте долевого строительства.
На приём обратились дольщики многоквартирного дома № 13/10 в 105 квартале города Улан-Удэ.
Дольщиков интересовали сроки ввода дома в эксплуатацию, соответствие строящегося дома проектной документации. Будущие жильцы обозначили вопросы, касающиеся обустройства придомовой территории, парковочных мест.
Галина Ковалёва приняла пять участников долевого строительства, всем даны разъяснения законодательства. По поступившим обращениям организованы проверки, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Прокурор Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
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