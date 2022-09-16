В Бурятии выявили более 800 нарушений при реализации нацпроектов









Прокуратура Бурятии подвела итоги надзорной деятельности в сфере реализации национальных проектов. За 8 месяцев 2022 года прокуроры выявили 862 нарушения закона, из них 815 – при реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Цифровая экономика», внесено 184 представления.- По актам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 93 лица. В суд направлено 259 исковых заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела, объявлено 13 предостережений, - сообщили в прокуратуре.Пресекались нарушения закона на всех стадиях закупочных процедур. Установлены факты заключения контрактов в отсутствие лимитов бюджетных средств. Вмешательства прокуроров потребовали факты ненадлежащего исполнения контрактов, приёмки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, ненадлежащего использования оборудования, изменения существенных условий контрактов.В частности, глава сельского поселения «Никольское» Мухоршибирского района привлечён к административной ответственности за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств. Он заключил контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в отсутствие доведённых лимитов бюджетных средств.По материалам проверки прокуратуры Кабанского района в отношении подрядчика возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения 212 тысяч рублей при выполнении строительных работ по благоустройству общественной территории.- В целях недопущения срыва реализации программных мероприятий, нарушения сроков выполнения строительных работ прокуратурой республики двум региональным министрам объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Надзорные мероприятия продолжаются.