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Министр сельского хозяйства России посетит Бурятию

Министр сельского хозяйства России посетит Бурятию
Власть,  Фото:сайт минсельхоза РФ
Дмитрий Патрушев посетит местные предприятия

В Бурятию с рабочим визитом прибудет министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Визит министра назначен на четверг, 15 сентября, сообщили в правительстве республики.

В Улан-Удэ Дмитрий Патрушев проведёт рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Также он оценит производственные мощности предприятия пищевой промышленности и ознакомится с ходом реализации в республике госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Справка:

Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде. В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент». В начале 2000-х также прошёл обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика».

С 1999 по 2002 годы работал в министерстве транспорта России.

В 2004 году поступил на работу в Банк внешней торговли (ОАО «Внешторгбанк», с 2007 года ОАО «Банк ВТБ»). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка.

С 2010 по 2018 годы – председатель правления АО «Россельхозбанк».

В мае 2018 года указом президента назначен министром сельского хозяйства РФ. В январе 2020 года переназначен министром. 
минсельхоз

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