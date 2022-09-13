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Игорь Шутенков осмотрел новые тракторы для чистки футбольных полей

Игорь Шутенков осмотрел новые тракторы для чистки футбольных полей
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Зимой тракторы будут использоваться для расчистки тротуаров

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков оценил работу новых мини-тракторов, закупленных для ухода за футбольными полями. Тракторы со специальной щёткой-насадкой расчесали поле у школы №40 по проспекту 50-летия Октября, сообщили в администрации города.

- За последние несколько лет мы построили и ввели в эксплуатацию порядка 40 полей с искусственным покрытием для наших детишек, для школьников и спортсменов, ну и для всех жителей. И искусственное покрытие, конечно, требует, чтобы за ним ухаживали. Мы столкнулись с тем, что поля мы сделали, детишки начали хорошо их использовать и вытаптывать, выбивать ворс. Если бы мы не обратили внимание, то через 1,5-2 года у нас от полей бы ничего не осталось. Поэтому было принято решение о том, что за полями надо постоянно ухаживать, чтобы они прослужили как минимум 15-20 лет. Закуплено российское оборудование и резиновая крошка, которая производится у нас же в Улан-Удэ, в том числе из тех самых старых покрышек, которые мы собираем с улиц города. Мы за то, чтобы, во-первых, бережно относиться к нашему имуществу, во-вторых, чтобы наши дети, наши спортсмены занимались в комфортных, замечательных условиях и как можно более безопасно, - сказал Игорь Шутенков.


Всего по поручению мэра закуплено три универсальных и лёгких мини-трактора «Уралец-2200» на сумму 4,6 млн рублей и навесное оборудование стоимостью 1,5 млн рублей – прицепной гидравлический разбрасыватель для засыпки резиновой крошки, ворсовая щетка и разуплотняющие грабли.

- Тракторы универсальны и позволяют навешивать порядка 27 элементов навесного оборудования для производства работ. Вроде бы маленький, небольшой с виду трактор, но очень функциональный, удобный и российского производства. В целом технологию работ мы освоили, посмотрели требования федерального союза по футбольным полям, изучили, каким образом должно обслуживаться футбольное поле, кратность чесания, подсыпки и другое. Отмечу, особое внимание мы обращаем на зону пенальти, подачи угловых, а также площадям ворот и штрафным площадям – это те зоны, которые в первую очередь приходят в негодность, - рассказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.


Очистка поля происходит в три этапа – сначала трактор при помощи граблей из металлических прутьев поднимает ворс, вычесывает щёткой весь мусор. Затем механическим разбрасывателем по полю рассыпается резиновая крошка и распределяется треугольной щёткой.

- Хочу добавить, что технику на футбольных полях мы будем эксплуатировать в теплое время, а, чтобы техника зимой не простаивала, будем использовать ее для расчистки тротуаров. Это многофункциональные и легкие тракторы, к тому же с навесным оборудованием. Мы сможем практически 90% тротуара в городе очищать механизировано от снега, - уточнил мэр города.



В настоящее время комбинат по благоустройству обслуживает 22 школьных футбольных поля и четыре поля спортивных школ площадью 1,8 гектаров. Остальные поля, сданные в эксплуатацию в последнее время, находятся на гарантии сроком три года. Как только гарантийный срок пройдет, поля перейдут на обслуживание в комбинат по благоустройству.

В процессе эксплуатации зачастую искусственные футбольные поля приходят в негодность. Ворс искусственной травы приминается и ложится на поверхность футбольного поля, что приводит к его повреждению. Со временем на искусственных полях скапливается мусор, что ухудшает сопротивляемость поля нагрузкам и проникновению воды. Чтобы всего этого избежать, необходимо регулярно ухаживать за искусственными полями надлежащим образом.

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