Законодательство нарушила администрация Северо-Байкальского района
В Бурятии через суд пришлось возвращать земельный участок на побережье озера Байкал в федеральную собственность.
Нарушение обнаружила Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура во время мониторинга общедоступных сведений публичной кадастровой карты Росреестра. Выяснилось, что участок площадью 52 га государственного лесного фонда, расположенный на берегу озера Байкал, внезапно сменил собственника.
- В соответствии с федеральным законодательством, земли лесного фонда и прилегающие к озеру Байкал земли в границах центральной экологической зоны ограничены в обороте. Между тем, администрация Северо-Байкальского района Бурятии, не имея полномочий распоряжаться федеральными землями, в нарушение прямого запрета переводить земли государственного лесного фонда в иную категорию, образовала земельный участок и присвоила категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения. Этим нарушены права Российской Федерации как собственника данного земельного участка, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Природоохранный прокурор опротестовал распорядительный акт администрации муниципалитета об образовании земельного участка. Также в суд ушло исковое заявление в суд о снятии участка с государственного кадастрового учёта.
Северобайкальский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.
В Бурятии в госсобственность вернули 52 га земли у Байкала
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 13.09.2022
Законодательство нарушила администрация Северо-Байкальского района
Алексей Цыденов рассказал о дальнейших планах по развитию республики
Кадровые перестановки состоятся после инаугурации
На любопытный вопрос он ответил на пресс-конференции
Об этом объявил Алексей Цыденов
В день выборов главы Бурятии зафиксировано только одно нарушение
Стали известны итоги выборов главы Селенгинского района
Все три свободных мандата получили единороссы
Вновь избранный глава республики поблагодарил жителей за поддержку
В дело вмешалась прокуратура
К утру 12 сентября обработано почти 100% бюллетеней
Обработано почти 73% избирательных участков
Алексей Цыденов проверил стройки в Улан-Удэ, в Иволгинском и Тарбагатайском районах
Чимит Бальжинимаев надел по такому случаю национальный костюм
Алексей Цыденов на выборы пришёл с супругой