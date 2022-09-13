В Бурятии в госсобственность вернули 52 га земли у Байкала

Законодательство нарушила администрация Северо-Байкальского района



В Бурятии через суд пришлось возвращать земельный участок на побережье озера Байкал в федеральную собственность.



Нарушение обнаружила Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура во время мониторинга общедоступных сведений публичной кадастровой карты Росреестра. Выяснилось, что участок площадью 52 га государственного лесного фонда, расположенный на берегу озера Байкал, внезапно сменил собственника.



- В соответствии с федеральным законодательством, земли лесного фонда и прилегающие к озеру Байкал земли в границах центральной экологической зоны ограничены в обороте. Между тем, администрация Северо-Байкальского района Бурятии, не имея полномочий распоряжаться федеральными землями, в нарушение прямого запрета переводить земли государственного лесного фонда в иную категорию, образовала земельный участок и присвоила категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения. Этим нарушены права Российской Федерации как собственника данного земельного участка, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



Природоохранный прокурор опротестовал распорядительный акт администрации муниципалитета об образовании земельного участка. Также в суд ушло исковое заявление в суд о снятии участка с государственного кадастрового учёта.



Северобайкальский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

