Выборы главы Бурятии: все национальности и возраста





























Не остались в стороне и казаки в сельских районах.



- Я, атаман станицы Селенгинской, делаю выбор в правильную сторону, сегодня в Селенгинске все казаки проголосовали правильно! - заявил атаман Иван Жарков.









В Гусиноозерске одним в бурятском национальном костюме на участок пришёл управляющий делами администрации района Вадим Будажапов.













Почётный гражданин Иволгинского района, участник Великой Отечественной войны Сергей Дмитриевич Максимов 96-ти лет участвовал в выборах в Иволгинском районе.



- Голосовать это очень важно. Мы выбираем чтобы наша жизнь была лучше. Я всегда участвую в выборах районных, республиканских и государственных. Это очень нужно, - заявил ветеран.













В выборах главы республики 11 сентября принимают участие четыре кандидата: депутат Народного Хурала, лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош, депутат Народного Хурала, лидер фракции КПРФ Виктор Малышенко, руководитель республиканского отделения партии «Новые люди» Семён Матхеев и действующий глава Бурятии, кандидат «Единой России» Алексей Цыденов. Также в Бурятии проходит ряд выборов муниципального уровня. Жителей республики просят проявить гражданскую сознательность и прийти на участки, чтоб выразить волеизъявление.

В выборах главы республики 11 сентября принимают участие четыре кандидата: депутат Народного Хурала, лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош, депутат Народного Хурала, лидер фракции КПРФ Виктор Малышенко, руководитель республиканского отделения партии «Новые люди» Семён Матхеев и действующий глава Бурятии, кандидат «Единой России» Алексей Цыденов. Также в Бурятии проходит ряд выборов муниципального уровня. Жителей республики просят проявить гражданскую сознательность и прийти на участки, чтоб выразить волеизъявление.

Например, в сельских районах избиратели приходят на участки в национальных костюмах – бурятских, татарских, костюмах семейских и казаков. К примеру, отличились жители Тарбагатайского района, приходившие на выборы в нарядах старообрядцев.- Наши национально-культурные объединения республики всегда занимали активную социальную позицию. Выборы, которые сегодня проходят, стали поводом, чтобы еще раз продемонстрировать, что мы вместе, и дружба и единение являются сильной стороной нашей страны. Что особенно приятно, люди в разных уголках республики сами выразили такое желание, это не какой-то организованный флешмоб или акция, и всё больше жителей Бурятии приходит на голосование в национальных костюмах, - отмечает председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов.В татарских костюмах пришли голосовать представители Харашибирского татарского культурного центра «Дуслык», а также активисты региональной национально-культурной автономии татар Бурятии из Улан-Удэ.- Это важное событие в республике, и мы имеем свое мнение. Поэтому мы обязательно должны были прийти. Республика многонациональная, мы все бережно храним традиции, обычаи, язык, костюмы. Пусть все видят, сколько национальностей у нас здесь есть, - заявила татарской национальной автономии Насимя Сучкова.Активисты городского казачьего общества «Удинский острог» и национальная автономия корейцев в Бурятии также продвигают свою тематику.Одна из жительниц Советского района Улан-Удэ пришла голосовать в кокошнике и сарафане. В Селенгинского районе в селе Ягодное в полном составе в национальных костюмах пришёл на выборы фольклорный ансамбль семейских «Рябинушка».Многие жители республики голосуют в бурятских костюмах. Например, в Тункинском районе в традиционном бурятском костюме на выборы пришёл районный глава Чингис Маншеев.Выполнить гражданский долг на выборы стремились люди довольно преклонного возраста. На дому проголосовал заслуженный работник культуры РФ, старейшина эвенкийский родов Баунтовского эвенкийского района Ермир Николаевич Баранов, которому 86 лет.Голосовал и другой ветеран Великой отечественной войны Цыден Доржиевич Ганжуров, которому буквально вчера исполнилось 98 лет. В Улан-Удэ голосовал Виктор Кириллович Салданов 1933 года рождения, семья которого не пропустила ни одни выборы за много лет.А многодетные семьи приходят с детьми. Например, улан-удэнка Наталья Николаевна Раднаева, которая с супругом воспитала 27 детей, 19 из которых выросли под опекой. Самой младшей дочери - три года, а старшему - 35 лет. У Натальи Николаевны подрастает 14 внуков.⠀Выборы сопровождаются развлекательными и научно-познавательными мероприятиями. Так, центр общественного наблюдения провёл экскурсию и викторину по краеведению и истории Бурятии для студентов БГУ. На избирательных участках Улан-Удэ выступают артисты театра «Забава», театра современного танца «Угол зрения», вокально-эстрадной группы «Лаккитон» и многие другие. В Северобайкальске выступили местные юные музыканты, в Сосновом Бору - военный оркестр отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.