В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации сельского поселения «Оронгойское» Иволгинского района Бурятии в нарушение закона локальные правовые акты учреждения не соответствуют федеральному законодательству. В отдельных трудовых договорах отсутствовали существенные положения – трудовая функция работника, условия труда на рабочем месте, а также условия оплаты труда.
Кроме того, с января по июнь нарушались сроки выплаты заработной платы работникам администрации, при этом денежная компенсация за задержку зарплаты не производилась.
Прокурор района принёс протесты на локальные правовые акты, внёс представление главе сельского поселения. Акты прокурорского реагирования удовлетворены, работникам начислена денежная компенсация.
В отношении работодателя возбуждено административное дело за неполную выплату в установленный срок заработной платы. Виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии работникам сельской администрации задерживали зарплату
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