Глава Бурятии проверяет ход строительства новых школ















В начале 2021 года минпросвещения России запустило государственную программу «Развитие образования», предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при создании дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.



В начале 2021 года минпросвещения России запустило государственную программу «Развитие образования», предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при создании дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.

В Бурятии определены к реализации 10 объектов:



11 сентября, единый день голосования, глава Бурятии Алексей Цыденов проводит на строительных площадках в Улан-Удэ, Иволгинском и Тарбагатайском районах. Он проверяет ход строительства школ, которые возводятся в рамках концессионного соглашения с ВЭБ.РФ, сообщили в пресс-службе правительства республики.- Воскресенье, как правило, это возможность проехать с проверкой по строительным объектам. Наиболее сложные это 10 школ, которые строим по концессии, так как у них самые сжатые сроки. Работы везде идут. В целом, идём хорошо, - отметил Алексей Цыденов.Маршрут объезда школ начался с Иволгинского района, где одновременно строят пять школ. В Сотниково возводится не только здание самой школы, но и сопутствующая инфраструктура.- Мы строим школу на 250 мест, начало строительства – апрель. Строительство идёт по графику. Вообще, у нас контракт продлён до середины 2023 года. Но перед нами стоит задача - завершить школу в этом году. Основные сложности в строительстве - это скорость, ведь мы должны поддерживать качество работ своих и при этом укладываться в сроки. На 2023 год у нас остаётся только благоустройство. Учитывая наши зимние климатические условия, просто-напросто мы не сможем успеть сделать благоустройство. Параллельно здесь идёт строительство котельной газовой, спортивной площадки и т.д. Это всё - площадь школы. Рабочей силы на сегодняшний день достаточно, по мере возможности увеличиваем, - рассказала исполнительный директор ГСК «Спецстрой» Любовь Толстова.- В нашем районе уже построены четыре школы, три детских садика, и с этого года мы продолжаем наращивать темп по строительству. У нас шесть школ строится, из которых пять - по концессии. Хорошая новость в том, что в этом году принято решение ещё по четырём детским садикам. Мы понимаем, что население Иволгинского района прибывает - это и миграционный прирост, и естественный прирост, рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.Глава Бурятии планирует сегодня посетить стройплощадки всех школ, которые строятся в рамках государственной программы «Развитие образования» по концессионному соглашению. Контроль на этих объектах он проводит постоянно.1. Школа в Улан-Удэ в микрорайоне Забайкальский на 360 мест;2. Школа в Улан-Удэ на ул. Жердева (возле 19 СОШ) на 250 мест;3. Школа в Улан-Удэ в микрорайоне 103 на 354 места;4. Школа в Улан-Удэ в микрорайоне 102 на 450 мест;5. Школа на 450 мест в с. Иволгинск Иволгинского района;6. Школа на 250 мест в у. Нур-Селение Иволгинского района;7. Школа на 250 мест в с. Нижняя Иволга Иволгинского района;8. Школа на 250 мест в с. Поселье Иволгинского района;9. Школы на 250 мест в с. Сотниково Иволгинского район;.10. Школа на 360 мест в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.