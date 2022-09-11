Стартовали выборы главы Бурятии

Свои двери открыли 835 избирательных участков



В 8 часов утра стартовали выборы главы Бурятии.



До 20:00 жители Бурятии смогут проголосовать на 835 избирательных участках. Избирателей этом году в республике насчитывается 695 990 человек.



Кандидатов четверо: это депутаты Народного Хурала Сергей Дорош (ЛДПР) и Виктор Малышенко (КПРФ), предприниматель Семён Матхеев («Новые люди») и уже отработавший один срок главы Алексей Цыденов.



Также проходят выборы глав депутатов и муниципальных образований. В Улан-Удэ назначены дополнительные выборы депутатов Улан-Удэнского городского совета депутатов по одномандатным избирательным округам №15, №20, №28 (мандаты досрочно освободили Жаргал Цыбиков, Валерий Шагжитаров и Валерий Амагыров).



Дополнительные выборы депутатов также проходят в райсоветы Баунтовского и Заиграевского районов.



Будет избран новый глава Селенгинского района, глава сельского поселения «Петропавловское» Бичурского района, глава сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района, глава сельского поселения «Танхойское» Кабанского района, глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Кижингинского района, глава сельского поселения сельское поселение «Большекударинское» Кяхтинского района, глава городского поселения «Северомуйское» Муйского района, глава сельского поселения «Шалутское» Тарбагатайского района.



Помимо этого, состоятся ряд выборов депутатов сельских поселений.



Узнать, как найти свой избирательный участок или проголосовать на дому, а также задать другие вопросы, касающиеся процедуры выборов, можно по телефону горячей линии 8 (3012) 21-66-14.



