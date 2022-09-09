Женщина-инвалид добивалась этого не один год
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой в апреле обратилась улан-удэнка, инвалид-колясочник. Она попросила помочь с установлением пандуса в многоквартирном жилом доме. Женщина живёт одна и, соответственно, не может выезжать на коляске на улицу.
Женщина рассказала, что ещё два года назад обращалась к президенту России. Тогда представители администрации и социальной защиты заверили, что пандус будет установлен. Но в конце 2021 года внезапно пришёл отказ.
Юлия Жамбалова неоднократно направляла письма в администрацию Улан-Удэ о решении данного вопроса. Однако приходили ответы, что возможности установить пандус в доме нет, при этом сотрудники ссылались на проведённые обследования жилого помещения.
- По данному факту Юлией Жамбаловой была инициирована проверка прокуратурой Октябрьского района. Прокуратурой установлено, что обследование жилого помещения осуществлено с многочисленными нарушениями. По выявленным нарушениям федерального законодательства прокуратура района 2 августа внесла представление председателю межведомственной комиссии, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
После этого дело сдвинулось с мёртвой точки. Администрация Улан-Удэ уже подготовила проект для выделения финансирования на установку пандуса.
После принятия указанного акта в дом к инвалиду состоится комиссионный выезд представителей администрации города.
Мэрию Улан-Удэ обязали установить пандус в доме, где живёт инвалид
Власть, Фото:
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