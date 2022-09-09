Мэрию Улан-Удэ обязали установить пандус в доме, где живёт инвалид

Женщина-инвалид добивалась этого не один год



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой в апреле обратилась улан-удэнка, инвалид-колясочник. Она попросила помочь с установлением пандуса в многоквартирном жилом доме. Женщина живёт одна и, соответственно, не может выезжать на коляске на улицу.



Женщина рассказала, что ещё два года назад обращалась к президенту России. Тогда представители администрации и социальной защиты заверили, что пандус будет установлен. Но в конце 2021 года внезапно пришёл отказ.



Юлия Жамбалова неоднократно направляла письма в администрацию Улан-Удэ о решении данного вопроса. Однако приходили ответы, что возможности установить пандус в доме нет, при этом сотрудники ссылались на проведённые обследования жилого помещения.



- По данному факту Юлией Жамбаловой была инициирована проверка прокуратурой Октябрьского района. Прокуратурой установлено, что обследование жилого помещения осуществлено с многочисленными нарушениями. По выявленным нарушениям федерального законодательства прокуратура района 2 августа внесла представление председателю межведомственной комиссии, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.



После этого дело сдвинулось с мёртвой точки. Администрация Улан-Удэ уже подготовила проект для выделения финансирования на установку пандуса.



После принятия указанного акта в дом к инвалиду состоится комиссионный выезд представителей администрации города.

