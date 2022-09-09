Приём состоится в режиме видеоконференцсвязи
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко 15 сентября в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи проведёт приём жителей Прибайкальского района.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично, либо по телефонам: 8(301-44) 51-2-21, 8 (301-44) 51-4-29, 8 (3012) 21-11-33, 8 (3012) 21-08-52.
Справка:
Алексей Шевченко родился в 1963 году в Улан-Удэ. Окончил Иркутский государственный университет.
С 1986 г. – стажер Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИТУ;
с 1987 г. – следователь прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИТУ;
с 1988 г. – служба в Советской Армии в должности следователя военной прокуратуры Эмбинского гарнизона, г. Эмба-5, Актюбинская область, Казахская ССР;
с 1990 г. – следователь Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИТУ;
с 1991 г. – прокурор-криминалист прокуратуры республики;
с 1998 г. – прокурор-криминалист отдела криминалистики прокуратуры республики;
с 1998 г. – заместитель прокурора Октябрьского района Улан-Удэ;
с 1999 г. – прокурор Баргузинского района республики;
с 2005 г. – прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ;
с 2015 г. – прокурор Советского района Улан-Удэ;
с 2017 г. – начальник уголовно-судебного управления прокуратуры республики;
с июня 2019 г. – первый заместитель прокурора Бурятии.
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём жителей Прибайкальского района
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