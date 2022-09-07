В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила, что на официальном сайте администрации Селенгинского района Бурятии не размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администраций сельских поселений «Ноехонское» и «Нижнеубукунское».
Главам поселений внесены прокурорские представления. По результатам их рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, соответствующие сведения размещены на официальном сайте.
В отношении глав двух поселений возбуждены дела об административном правонарушении за неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления. Мировым судьёй судебного участка № 1 Селенгинского района виновным назначены штрафы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии администрации не разместили на сайте сведения о доходах
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