Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51

В школе собрано три первых класса



68 тысяч детей сегодня начали учёбу в 58 школах Улан-Удэ. 7500 первоклашек впервые сели за парты.



Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев посетил праздничную линейку в средней школе №51. Он поздравил учеников и родителей с началом нового учебного года, пожелал выпускникам школы определиться с выбором будущего места обучения и профессией, но главное – сдать ЕГЭ на высокие баллы.



Обратившись к первоклассникам, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов выразил надежду, что выпускники станут для них крепкой опорой, а также, что 51-я школа станет вторым домом. А родителям Чимит Бальжинимаев пожелал крепких нервов и терпения.



- Эта школа находится на третьем округе, каждый год приезжаем, поздравляем с Днём знаний. Очень много детей сегодня пришло в первый класс, собрано три первых класса, мы очень этому рады. Сегодня в Улан-Удэ все школы готовы. По 51-й школе год назад мы закупили оборудование на миллион рублей в рамках проекта «Народный бюджет», - отметил председатель горсовета.



На линейке первоклассники прочли стихи, а 11-классники дали им наказ на дальнейшую учёбу. Кроме того, поздравить школьников приехали воспитанники федерации по тхэквондо Бурятии под руководством тренера Матвея Ушакова и отряд юнармейцев «Патриоты».



В завершение торжественной линейки прозвучал гимн Бурятии, а первоклассники отправились на свой первый урок знаний.

