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Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51

Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В школе собрано три первых класса

68 тысяч детей сегодня начали учёбу в 58 школах Улан-Удэ. 7500 первоклашек впервые сели за парты.

Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев посетил праздничную линейку в средней школе №51. Он поздравил учеников и родителей с началом нового учебного года, пожелал выпускникам школы определиться с выбором будущего места обучения и профессией, но главное – сдать ЕГЭ на высокие баллы.

Обратившись к первоклассникам, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов выразил надежду, что выпускники станут для них крепкой опорой, а также, что 51-я школа станет вторым домом. А родителям Чимит Бальжинимаев пожелал крепких нервов и терпения.

- Эта школа находится на третьем округе, каждый год приезжаем, поздравляем с Днём знаний. Очень много детей сегодня пришло в первый класс, собрано три первых класса, мы очень этому рады. Сегодня в Улан-Удэ все школы готовы. По 51-й школе год назад мы закупили оборудование на миллион рублей в рамках проекта «Народный бюджет», - отметил председатель горсовета.

На линейке первоклассники прочли стихи, а 11-классники дали им наказ на дальнейшую учёбу. Кроме того, поздравить школьников приехали воспитанники федерации по тхэквондо Бурятии под руководством тренера Матвея Ушакова и отряд юнармейцев «Патриоты».

В завершение торжественной линейки прозвучал гимн Бурятии, а первоклассники отправились на свой первый урок знаний.
школа ГорсоветУУ день знаний

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