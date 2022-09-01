В школе собрано три первых класса
68 тысяч детей сегодня начали учёбу в 58 школах Улан-Удэ. 7500 первоклашек впервые сели за парты.
Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев посетил праздничную линейку в средней школе №51. Он поздравил учеников и родителей с началом нового учебного года, пожелал выпускникам школы определиться с выбором будущего места обучения и профессией, но главное – сдать ЕГЭ на высокие баллы.
Обратившись к первоклассникам, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов выразил надежду, что выпускники станут для них крепкой опорой, а также, что 51-я школа станет вторым домом. А родителям Чимит Бальжинимаев пожелал крепких нервов и терпения.
- Эта школа находится на третьем округе, каждый год приезжаем, поздравляем с Днём знаний. Очень много детей сегодня пришло в первый класс, собрано три первых класса, мы очень этому рады. Сегодня в Улан-Удэ все школы готовы. По 51-й школе год назад мы закупили оборудование на миллион рублей в рамках проекта «Народный бюджет», - отметил председатель горсовета.
На линейке первоклассники прочли стихи, а 11-классники дали им наказ на дальнейшую учёбу. Кроме того, поздравить школьников приехали воспитанники федерации по тхэквондо Бурятии под руководством тренера Матвея Ушакова и отряд юнармейцев «Патриоты».
В завершение торжественной линейки прозвучал гимн Бурятии, а первоклассники отправились на свой первый урок знаний.
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51
Власть, Фото:
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