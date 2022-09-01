Глава МЧС России прилетел в Иркутскую область

Александр Куренков направляется в Тулун
1 сентября в Иркутскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Игоря Кобзева.
- В эти минуты вместе направляемся в Тулун, где Александр Вячеславович оценит ход восстановительных работ после паводка 2019 года. Запланировали посещение ключевых соцобъектов: двух школ, дамбы. Работаем в микрорайонах Угольщиков, Березовой роще, - говорится в сообщении.
Также состоится торжественная церемония закладки первого камня в основание будущей улицы, названной в честь бывшего главы МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в Норильске в сентябре 2021 года. Он погиб, пытаясь удержать от падения с обрыва режиссёра Александра Мельника, однако в итоге оба упали с огромной высоты и разбились. Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно.
Александр Куренков направляется в Тулун
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