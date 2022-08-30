В Монголии сформировано новое правительство

Помимо премьера, в его состав войдёт 21 министр
29 августа на пленарном заседании внеочередной сессии парламента Монголии были одобрены изменения в законы о структуре и составе правительства. За принятие закона проголосовали 83,6% депутатов, принявших участие в заседании. Согласно новому закону правительство будет сформировано из премьер-министра и 21 министра. Это наибольшее количество членов в кабмине за всю историю Монголии.
Также в понедельник на пленарном заседании Великого государственного Хурала Монголии премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ представил вопрос о назначении и освобождении от должности членов правительства. Согласно поправкам к Конституции страны 10 членов парламента должны быть назначены министрами.
Сегодня, 30 августа, пленарное заседание продолжится. Новые члены правительства принесут присягу и приступят к исполнению своих полномочий. Вновь сформированное правительство будет работать с 16 министерствами. В дополнение к заместителю премьер-министра и главе кабинета министров ожидается, что в его составе будут работать три министра без портфеля.
Кроме того, Д. Амарбаясгалан, Ж. Ганбаатар, Х. Болорчулуун, Н. Учрал и Ж. Сухбаатар назначаются министрами впервые, в то время как остальные были назначены министрами уже один и несколько раз.
По информации новостного агентства «Монцамэ», в составе нового правительства будут работать:
1. С. Амарсайхан - заместитель премьер-министра
2. Д. Амарбаясгалан - управляющий по делам правительства
3. Ч. Хурэлбаатар - министр экономики и развития
4. Б. Батцэцэг - министр иностранных дел
5. Б. Жавхлан - министр финансов
6. Х. Нямбаатар - министр юстиции и внутренних дел
7. Б. Бат-Эрдэнэ - министр окружающей среды и туризма
8. Г. Сайханбаяр- министр обороны
9. Б. Мунхбаатар - министр строительства и градостроительства
10. Л. Энх-Амгалан - министр образования и науки
11. С. Бямбацогт - министр дорожно-транспортного развития
12. Ч. Номин – министр культуры
13. Ж. Ганбаатар - министр горнодобывающей и тяжёлой промышленности
14. Д. Сарангэрэл - министр труда и социальной защиты
15. Х. Болорчулуун - министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности
16. Н. Учрал- министр цифрового развития и коммуникаций
17. Б. Чойжилсурэн - министр энергетики
18. С. Энхболд- министр здравоохранения
19. Министр Монголии, председатель национального комитета по восстановлению програнпереходов - ещё не назначен
20. Ж. Сухбаатар - министр Монголии, председатель национального комитета по сокращению пробок на дорогах в Улан-Баторе
21. Б. Бат-Эрдэнэ - министр Монголии, председатель национального комитета по Олимпийским играм, общественной физической культуре и спорту.
В Монголии сформировано новое правительство
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