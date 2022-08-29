«Единая Россия» выработала изменения в народную программу

Всего подготовлено 80 новых инициатив



80 новых инициатив подготовлено в народную программу «Единой России». Они относятся к сферам образования, здравоохранения, строительства, ЖКХ, а также касаются всех направлений помощи народным республикам Донбасса и освобожденным территориям.



Как заметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, все положения программы нужно реализовать на территории народных республик. А отдельным разделом в документе должна стать помощь Донбассу. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



Турчак подчеркнул, что после референдума ни для кого не должно быть сомнений: эти территории являются субъектами РФ, у них есть право войти в народную программу «Единой России».



Как сообщил Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия», ход работ на объектах по народной программе контролируется благодаря проекту «Партийный десант».



Ольга Казакова, координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению, представила инициативы в сфере образования, которые должны стать частью народной программы. Она считает, что в документе требуется закрепить программы капитального ремонта студенческих общежитий, а также работу с педагогами ЛДНР и предоставление Донбассу русскоязычной литературы.



Елена Шмелева, глава партийной комиссии по образованию и науке, предложила включить капитальный ремонт колледжей и техникумов в народную программу и дополнить ее предложением модернизировать систему целевого набора студентов в вузы.



В блоке здравоохранения народной программы также появятся новые положения. Дмитрий Хубезов, координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья, считает: в документ должны войти инициативы по медицинской помощи Донбассу и импортозамещению лекарственных средств. С ним согласился Денис Проценко, глава партийной комиссии по здравоохранению, главный врач больницы в Коммунарке. Он также не сомневается: неизменным положением народной программы должно стать обеспечение лекарственными средствами пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.



Анна Кузнецова, глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря генсовета «Единой России», представила ряд социальных инициатив, первая из которых – снятие возрастных ограничений на участие в программе предоставления жилья молодым семьям. Также это создание в регионах семейно ориентированной среды в социальных учреждениях и мультицентров социальной и трудовой интеграции людей с инвалидностью.



Кроме того, по информации сайта ER.ru, партия обеспечит финансирование программы модернизации ЖКХ за счет бюджета и включит ее в народную программу. Об этом рассказал Сергей Пахомов, координатор направления народной программы «Единой России», глава комитета Госдумы по строительству.



- В Республике Бурятия успешно реализуется народная программа «Единой России». Одной из приоритетных задач является повышение качества образования. В текущем году в Бурятии производится капитальный ремонт 54 школ. Кроме того, в 2022 году реализуется строительство 17 школ на 5 тысяч мест. Еще пять школ на 1363 места запланировано построить в 2023-2024 годах. Таким образом, мы избавимся от третьей смены – это тот запрос, с которым к нам обращались наши жители. Каждый объект, который реализуется в рамках народной программы партии, контролируется в рамках проекта «Партийный десант». В состав таких групп входят депутаты всех уровней, общественники и представители родительских сообществ, – рассказал руководитель Бурятского регионального исполнительного комитета РО «Единой России» Владимир Ведерников.

