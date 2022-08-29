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Глава Бурятии побывал в гостях у 86-летнего шахтёра

Глава Бурятии побывал в гостях у 86-летнего шахтёра
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Сил и бодрости у Валерия Спиридоновича ещё много

28 августа Россия праздновала День шахтёра. В связи с этим глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил всех работников шахтёрского труда с их профессиональным праздником.

- Сегодня День шахтёра - день работников угольной отрасли. Угольщики вносят серьёзный вклад в развитие экономики Республики Бурятия. У нас несколько разрезов, и самые крупные, конечно, Тугнуйский и Никольский разрезы. Работа шахтёров - это, в первую очередь, тепло в доме. Это свет в наших домах и электроэнергия на предприятиях. Работа шахтёров обеспечивает энергоресурсами всю экономику. Поэтому сложно переоценить эту отрасль - это важнейшее из направлений, - отметил Алексей Цыденов.

Во время целевой поездки в Селенгинском районе Цыденов навестил 86-летнего шахтёра Валерия Спиридоновича Можарова, живущего в Гусиноозёрске.

- Валерий Спиридонович – заслуженный шахтёр Бурятской АССР. Шахтовый стаж у него 42 года, из них 32 года в забое. Свой путь начинал в далёком 1954 году в Черемхово. Был бригадиром в одном из комплексов по добыче угля Гусиноозёрской шахты. Сейчас ветерану 86 лет, но сил и бодрости у него не отнимать, - поделился глава Бурятии.


Стоит отметить, что Гусиноозёрск до того, как стал городом, носил рабочее название Шахты. В 1953 году посёлок был преобразован в город районного подчинения и был назван Гусиноозёрском по одноимённому озеру, на берегу которого расположен.

Сейчас же Гусиноозёрск называют городом энергетиков из-за стоящей рядом тепловой электростанции с наименованием Гусиноозёрская ГРЭС.

глава Бурятии Алексей Цыденов шахтеры

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