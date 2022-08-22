Во время встречи обсудили волнующие вопросы
Состоялась встреча прокурора республики Галины Ковалёвой с резидентом территории опережающего развития «Бурятия» - генеральным директором ООО «Курорты Бурятии» Геннадием Бандеевым. В мероприятии приняли участие заместитель прокурора республики Светлана Козлова, бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев, директор ООО «Управляющая компания территории опережающего развития «Бурятия» Дмитрий Хамеруев, бенефициар резидента Батор Цынгуев и генеральный директор – главный врач курортов «Аршан» и «Горячинск» Тамир Мытыпов.
Резидент представил свой инвестиционный проект, направленный на развитие курорта Горячинск. Рассказал о строительстве спального корпуса, СПА-комплекса с бассейнами, ресторана, универсального зала для мероприятий, капитальном ремонте существующих объектов.
Во время встречи обсудили волнующие инвестора вопросы содержания недвижимого имущества «непрофильного актива», обеспечения курорта новейшим медицинским оборудованием и кадровым потенциалом для работы с ним.
Затронули проблемные земельные вопросы другого курорта - «Аршан» в Тункинском районе.
- Галина Ковалёва выступила с информацией о принимаемых государством мерах по снижению административной нагрузки на бизнес, в том числе со стороны контрольно-надзорных органов, разъяснила законодательство, регламентирующее осуществление предпринимательской деятельности, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокурор республики отметила важность обозначенной проблемы, пожелала успехов в реализации проекта. Заявленные предпринимателем вопросы приняты надзорным органом к рассмотрению.
Прокурор встретилась с резидентом ТОР «Бурятия»
Власть, Фото:
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