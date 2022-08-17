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В администрации Иркутска произвели кадровые перестановки

В администрации Иркутска произвели кадровые перестановки
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Экс-заместитель мэра стал его советником

Кадровые изменения произошли в администрации города Иркутск. Исполняющим обязанности заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства назначен Сергей Чертков. До этого времени он возглавлял МУП «ИркутскАвтодор». Заместителем мэра – председателем комитета по социальной политике и культуре стала Татьяна Эдельман.

Кроме этого, и. о. заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом назначена Елена Торохова (начальник управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом).

Виталий Барышников стал советником мэра. Он будет курировать вопросы сотрудничества с общественными организациями, политическими партиями, а также работу по взаимодействию с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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