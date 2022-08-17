Прокурор Бурятии проведёт приём в Прибайкальском районе

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Чтобы попасть на приём, необходимо записаться



Прокурор Бурятии Галина Ковалёва в рамках работы мобильной приёмной проведёт приём жителей Прибайкальского района.



Приём состоится 23 августа в прокуратуре Прибайкальского района с 10:00 до 12:00 по адресу: село Турунтаево, улица Спортивная, 5а.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру Прибайкальского района по телефонам 8 (301-44) 52-2-21, 8 (301-44) 51-4-29 либо по телефону прокуратуры республики: (301-2) 21-11-33.

