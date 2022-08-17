Администрация района в Бурятии затягивала с ответами

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Главе администрации получил прокурорское представление



Прокуратура выявила нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации Окинского района Бурятии.



Установлено, что должностными лицами органа местного самоуправления по отдельным обращениям допускались нарушения сроков дачи ответов, уведомлений об их перенаправлении по компетенции в другие органы.



Главе администрации муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено.



Кроме того, прокурором района в отношении заместителя главы районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, виновному назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

