Проект стартовал во Владивостоке
Программа обучения управленцев «Муравьёв-Амурский 2030» стартовала 24 мая во Владивостоке. В проекте принимают участие 55 человек. Их наставниками являются губернаторы всех регионов ДФО, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов.
Участники обсудили итоги первых учебных модулей, вопросы формирования банка вакансий и трудоустройства выпускников, проектную работу. Отдельным вопросом повестки стала подготовка сессии программы на Восточном экономическом форуме.
Как заявил председатель Совета наставников – министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, программа состоялась, вышла на орбиту.
- 40% процентов курсантов решили сменить сферу деятельности и переехать на Дальний Восток из других регионов. Главная задача следующих учебных модулей - вовлечь курсантов в максимально тесное взаимодействие с министерством, Корпорацией развития Дальнего Востока, главами регионов и региональными командами, - отметил министр.
Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил проектным командам «Муравьёв-Амурский 2030» посетить регионы Дальнего Востока и узнать, где они могут найти себе работу. Глава республики рассказал, что у Бурятии имеется большой потенциал, который заключается в её географическом местоположении, привлекательности для туристов, соседстве с Монголией и, конечно, наличии богатых запасов полезных ископаемых, а значит, что перспективы для развития специалистов в республике, несомненно, есть.
Глава Бурятии стал наставником программы «Муравьёв-Амурский 2030»
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