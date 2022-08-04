Монголию посетит генсек ООН

Антониу Гутерриш приедет в страну с официальным визитом



Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш посетит с официальным визитом Монголию с 8 по 11 августа по приглашению президента Ухнаагиийна Хурэлсуха. В частности, визит генсека организован по случаю 30-летия принятия Монголией статуса государства, свободного от ядерного оружия, и 20-летия участия в миротворческих операциях.



В рамках поездки генеральный секретарь ООН нанесёт визит вежливости президенту Монголии, встретится со спикером парламента Гомбожавыном Занданшатаром, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и министром иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. Кроме того, он посетит офис постоянного координатора ООН в Монголии, ознакомиться с деятельностью международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также с историей, культурой, традициями, природой и окружающей средой Монголии.



В ходе визита будут обсуждены участие Монголии в миротворческих операциях ООН, поддержка программы устойчивого развития до 2030 года и программы «Наши общие цели», борьба с изменением климата, обеспечение мира и безопасности в регионе и многие другие важные вопросы.



Это будет первый визит Антониу Гутерриша в Монголию. Предыдущий генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещал страну в 2009 году, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

