04 августа

03 августа

Популярное

Монголию посетит генсек ООН

Монголию посетит генсек ООН
Власть,  Фото:пресс-служба ООН
Антониу Гутерриш приедет в страну с официальным визитом

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш посетит с официальным визитом Монголию с 8 по 11 августа по приглашению президента Ухнаагиийна Хурэлсуха. В частности, визит генсека организован по случаю 30-летия принятия Монголией статуса государства, свободного от ядерного оружия, и 20-летия участия в миротворческих операциях.

В рамках поездки генеральный секретарь ООН нанесёт визит вежливости президенту Монголии, встретится со спикером парламента Гомбожавыном Занданшатаром, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и министром иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. Кроме того, он посетит офис постоянного координатора ООН в Монголии, ознакомиться с деятельностью международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также с историей, культурой, традициями, природой и окружающей средой Монголии.

В ходе визита будут обсуждены участие Монголии в миротворческих операциях ООН, поддержка программы устойчивого развития до 2030 года и программы «Наши общие цели», борьба с изменением климата, обеспечение мира и безопасности в регионе и многие другие важные вопросы.

Это будет первый визит Антониу Гутерриша в Монголию. Предыдущий генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещал страну в 2009 году, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
ООН Монголия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монголию посетит генсек ООН
Монголию посетит генсек ООН
Власть, 04.08.2022
Антониу Гутерриш приедет в страну с официальным визитом
Экс-главе Агинского округа вручили высшую награду Монголии
Экс-главе Агинского округа вручили высшую награду Монголии
Власть, 04.08.2022
Бато Доржиева наградили орденом «Полярная звезда»
Глава Бурятии поручил реагировать на жалобы в соцсетях по дорогам
Глава Бурятии поручил реагировать на жалобы в соцсетях по дорогам
Власть, 04.08.2022
«Коллеги, у нас настроена работа по обращениям с соцсетях не для формальных ответов», - заявил Алексей Цыденов
Бурятия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в спорте
Бурятия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в спорте
Власть, 03.08.2022
Взаимодействие в области спорта между двумя братскими республиками оформлено официально
Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии
Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии
Власть, 03.08.2022
Приказ подписал Генеральный прокурор
Первый зампред правительства Бурятии раскритиковал минтранс
Первый зампред правительства Бурятии раскритиковал минтранс
Власть, 02.08.2022
«У вас сейчас ещё и статистика виновата, и якобы все респонденты попались из одного района, которые недовольны», - высказался Всеволод Мухин
Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ
Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ
Власть, 02.08.2022
«Никто, кроме вас», - поделился Алексей Цыденов
Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление
Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление
Власть, 02.08.2022
Жители многоквартирного дома пожаловались заместителю Генпрокурора
В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах
В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах
Власть, 01.08.2022
Финансирование выделялось по муниципальной программе 
Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания
Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания
Власть, 31.07.2022
Однако заплатить больше семи миллионов рублей всё же придётся
Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Власть, 30.07.2022
Алексей Цыденов поделился итогами командировки 
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Власть, 29.07.2022
В Бурятии возвращается высокий класс пожарной опасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^