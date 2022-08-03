03 августа

02 августа

Популярное

Бурятия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в спорте

Бурятия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в спорте
Власть,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Взаимодействие в области спорта между двумя братскими республиками оформлено официально

2 августа министерство спорта и молодёжной политики Бурятии подписало соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта с государственным комитетом по физической культуре и спорта Монголии.

- Стороны будут осуществлять сотрудничество по национальным, олимпийским, сурдлимпийским, паралимпийским видам спорта, также развивать детско-юношеский, школьный, студенческий, массовый спорт, спорт высших достижений, профессиональный спорт, физическую культуру и спорт инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт в целях формирования здорового образа жизни, - гласит текст соглашения.

Кроме этого, председатель спортивного комитета Монголии Жаргалсайхан Доржсурэн подчеркнул желание перенять опыт Бурятии в организации и проведении мероприятий, способствующих развитию массового спорта: «От чемпионата мира до Сурхарбана и сельских игр». В завершении процедуры он передал план спортивных мероприятий до 2024 года, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ. 
Бурятия Монголия спорт физическая культура международное сотрудничество соглашение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в спорте
Бурятия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в спорте
Власть, 03.08.2022
Взаимодействие в области спорта между двумя братскими республиками оформлено официально
Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии
Назначен прокурор Кижингинского района Бурятии
Власть, 03.08.2022
Приказ подписал Генеральный прокурор
Первый зампред правительства Бурятии раскритиковал минтранс
Первый зампред правительства Бурятии раскритиковал минтранс
Власть, 02.08.2022
«У вас сейчас ещё и статистика виновата, и якобы все респонденты попались из одного района, которые недовольны», - высказался Всеволод Мухин
Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ
Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ
Власть, 02.08.2022
«Никто, кроме вас», - поделился Алексей Цыденов
Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление
Генпрокуратура помогла 80 улан-удэнцам вернуть переплату за отопление
Власть, 02.08.2022
Жители многоквартирного дома пожаловались заместителю Генпрокурора
Выпускница БГСХА стала замминистра образования Забайкалья
Выпускница БГСХА стала замминистра образования Забайкалья
Власть, 01.08.2022
Арюна Байкова была начальником отдела в министерстве образования и науки Бурятии
В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах
В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах
Власть, 01.08.2022
Финансирование выделялось по муниципальной программе 
Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания
Главу района Бурятии осудили и тут же освободили от наказания
Власть, 31.07.2022
Однако заплатить больше семи миллионов рублей всё же придётся
Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Москва одобрила строительство университетского кампуса в Бурятии
Власть, 30.07.2022
Алексей Цыденов поделился итогами командировки 
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Зампред правительства Бурятии призвал быть начеку
Власть, 29.07.2022
В Бурятии возвращается высокий класс пожарной опасности
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
Власть, 28.07.2022
В республике внедрили безбумажный документооборот
Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Вице-премьера РФ удивили в Бурятии газом из кизяка
Власть, 26.07.2022
«Вы прямо новатор такой», - обратилась Виктория Абрамченко к Хамбо Ламе
Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Власть, 25.07.2022
Глава следственного управления Вячеслав Сухоруков обратился к коллегам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^