Бурятия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в спорте

Власть, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Взаимодействие в области спорта между двумя братскими республиками оформлено официально



2 августа министерство спорта и молодёжной политики Бурятии подписало соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта с государственным комитетом по физической культуре и спорта Монголии.



- Стороны будут осуществлять сотрудничество по национальным, олимпийским, сурдлимпийским, паралимпийским видам спорта, также развивать детско-юношеский, школьный, студенческий, массовый спорт, спорт высших достижений, профессиональный спорт, физическую культуру и спорт инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт в целях формирования здорового образа жизни, - гласит текст соглашения.



Кроме этого, председатель спортивного комитета Монголии Жаргалсайхан Доржсурэн подчеркнул желание перенять опыт Бурятии в организации и проведении мероприятий, способствующих развитию массового спорта: «От чемпионата мира до Сурхарбана и сельских игр». В завершении процедуры он передал план спортивных мероприятий до 2024 года, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

