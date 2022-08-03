Взаимодействие в области спорта между двумя братскими республиками оформлено официально
2 августа министерство спорта и молодёжной политики Бурятии подписало соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта с государственным комитетом по физической культуре и спорта Монголии.
- Стороны будут осуществлять сотрудничество по национальным, олимпийским, сурдлимпийским, паралимпийским видам спорта, также развивать детско-юношеский, школьный, студенческий, массовый спорт, спорт высших достижений, профессиональный спорт, физическую культуру и спорт инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт в целях формирования здорового образа жизни, - гласит текст соглашения.
Кроме этого, председатель спортивного комитета Монголии Жаргалсайхан Доржсурэн подчеркнул желание перенять опыт Бурятии в организации и проведении мероприятий, способствующих развитию массового спорта: «От чемпионата мира до Сурхарбана и сельских игр». В завершении процедуры он передал план спортивных мероприятий до 2024 года, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в спорте
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