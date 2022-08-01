Выпускница БГСХА стала замминистра образования Забайкалья

Власть, Фото: личная страница Арюны Байковой

Арюна Байкова была начальником отдела в министерстве образования и науки Бурятии



Финалистка конкурса «Лидеры России» Арюна Байкова со 2 августа приступает к работе в министерстве образования и науки Забайкалья. Она назначена на должность заместителя руководителя ведомства. На своём посту будет обеспечивать полномочия министерства в сфере инвестиционно-ресурсной деятельности.



Арюна Байкова в 2008 году окончила факультет психологии Томского государственного университета, в 2015 году – факультет экономики Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, а также прошла курсы профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании» в Бурятском республиканском институте образовательной политики.



С 2018 года занимала должность начальника отдела воспитания и дополнительного образования в министерстве образования и науки Бурятии. Кроме того, Арюна Байкова является участницей международной программы «Женщина - лидер» платформы «Россия – страна возможностей».



Замужем, воспитывает двоих детей, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкалья.

