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В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах

В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Финансирование выделялось по муниципальной программе

Прокуратура выявила нарушение бюджетного закона при расходовании межбюджетных трансфертов в деятельности администрации Кяхтинского района Бурятии.

Установлено, что бюджету муниципального образования «Кяхтинский район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2022 году предоставлена субсидия в размере 10,2 млн рублей.

Соглашением о предоставлении субсидии на муниципалитет возложена обязанность формирования электронного отчёта о расходах бюджета.

- В нарушение соглашения получателем субсидии отчёты об использовании средств субсидии не сформированы и не направлены в республиканское министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Главе района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого определено должностное лицо администрации, ответственное за направление отчётов.

Кроме того, прокурором в отношении заместителя руководителя районной администрации возбуждено административное дело за нарушение получателем средств бюджета условий расходования межбюджетных трансфертов.

Кяхтинский районный суд должностному лицу назначил наказание в виде предупреждения.
прокуратура

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