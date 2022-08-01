В Бурятии не отчитались о потраченных бюджетных деньгах

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Финансирование выделялось по муниципальной программе



Прокуратура выявила нарушение бюджетного закона при расходовании межбюджетных трансфертов в деятельности администрации Кяхтинского района Бурятии.



Установлено, что бюджету муниципального образования «Кяхтинский район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2022 году предоставлена субсидия в размере 10,2 млн рублей.



Соглашением о предоставлении субсидии на муниципалитет возложена обязанность формирования электронного отчёта о расходах бюджета.



- В нарушение соглашения получателем субсидии отчёты об использовании средств субсидии не сформированы и не направлены в республиканское министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Главе района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого определено должностное лицо администрации, ответственное за направление отчётов.



Кроме того, прокурором в отношении заместителя руководителя районной администрации возбуждено административное дело за нарушение получателем средств бюджета условий расходования межбюджетных трансфертов.



Кяхтинский районный суд должностному лицу назначил наказание в виде предупреждения.

