Проверка надзорного органа выявила нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, на территории городского поселения «Наушкинское» Кяхтинского района Бурятии три многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу.
В нарушение Жилищного кодекса РФ отсутствует специализированный жилой фонд в виде жилых помещений маневренного фонда, предназначенный для временного проживания граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого на территории поселения сформирован маневренный жилищный фонд, должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Глава муниципального образования в Бурятии получил прокурорское представление
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