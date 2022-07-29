Глава муниципального образования в Бурятии получил прокурорское представление

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проверка надзорного органа выявила нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, на территории городского поселения «Наушкинское» Кяхтинского района Бурятии три многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу.



В нарушение Жилищного кодекса РФ отсутствует специализированный жилой фонд в виде жилых помещений маневренного фонда, предназначенный для временного проживания граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания.



Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого на территории поселения сформирован маневренный жилищный фонд, должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

