В республике внедрили безбумажный документооборот
С 29 июня управление Росреестра по Бурятии и МФЦ начали работать по новой системе – перешли на безбумажный документооборот.
- Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав теперь удостоверяются только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости без проставления специального регистрационного штампа на документе, выражающем содержание сделки. Планируется кардинально снизить объём бумажного документооборота при предоставлении услуг Росреестра и перевести все архивы в электронный вид, - пояснила руководитель управления Ирина Шаргаева.
При подаче документов в МФЦ сотрудники проверяют их качество и подлинность, документы переводят в электронную форму, заверяют электронной подписью и направляют в Росреестр уже в электронном виде.
- Все представленные бумажные документы возвращаются заявителям по результатам предоставления государственной услуги, - пояснил руководитель ГБУ «Многофункциональный центр Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Виктор Иванов.
Также исключается возможность подачи заявлений о кадастровом учёте и (или) регистрации прав по почте.
Ранее руководитель Росреестра Олег Скуфинский, комментируя переход на безбумажный документооборот, заявил, что это позволит сэкономить «четыре футбольных поля бумаги» ежегодно.
- Вроде бы техническая задача, но она означает, что у нас теперь ежегодно не будет образовываться четыре футбольных поля бумаги. Это то, что забивает архивы и на что тратятся средства, - цитировал ТАСС Скуфинского.
Ведомство в Бурятии отказалось от бумажных документов
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