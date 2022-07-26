В Бурятии администрация города завысила размер платы за содержание дома

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура провела мониторинг нормативных правовых актов администрации города Гусиноозёрск.



- Установлено, что постановлением администрации городского поселения утверждён размер платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, не утвердили размер платы за содержание жилого помещения. Указанный в постановлении размер платы более чем на 40% превышал ранее действовавший, утверждённый собственниками многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Представленный администрацией расчёт не отражал экономическую обоснованность определённого размера платы. Вразрез требованиям закона, в постановлении не были определены предельные индексы изменения размера платы за содержание жилого помещения, а также срок действия установленного размера платы.



Прокурор предъявил в суд иск о признании постановления администрации недействующим. Гусиноозёрский городской суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда пока не вступило в законную силу.



