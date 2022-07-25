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Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований

Следователям Бурятии поставили задачу сокращать сроки расследований
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Глава следственного управления Вячеслав Сухоруков обратился к коллегам

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. В следственном управлении состоялась коллегия в расширенном составе, в работе которой приняли участие председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова и прокурор республики Галина Ковалева.

Заседание началось с торжественной части, в ходе которой руководитель следственного управления Вячеслав Сухоруков поздравил вручил награды отличившимся сотрудникам. 

Затем в торжественной обстановке четверо молодых следователей приняли присягу. В зале следственного управления прозвучали слова клятвы двух выпускников Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета. Руководитель следственного управления поздравил присягнувших сотрудников, вручил памятные подарки и дал напутствия по службе.


Во второй части коллегии были проанализированы итоги работы следственного управления за прошедшее полугодие.

- В последние годы в республике сохранялась тенденция к сокращению числа зарегистрированных преступлений. Тем не менее, по уровню доли преступности на 100 тысяч населения Бурятия заняла второе место в государстве. Поэтому многие вопросы были посвящены активизации деятельности следователей по предупреждению преступлений, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

В первом полугодии 2022 года по 492 уголовным делам, находившимся в производстве следователей, были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Руководитель дал указания повысить этот показатель.

Также были поставлены задачи о сокращении сроков расследования уголовных дел, повышении качества предварительного следствия и наращивании темпов расследования преступлений прошлых лет, которые остались нераскрытыми в старые годы. Определённые успехи в этом направлении имеются: в первом полугодии расследовано 37 таких уголовных дел. Но объём работы остается большим, отметили в следственном управлении.

следова

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