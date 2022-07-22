Главный санврач Бурятии прошёл ревакцинацию от коронавируса

Власть, Фото: управление Роспотребнадзора

Сергей Ханхареев напомнил про опасные осложнения от ковида



22 июля сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии для поддержания коллективного иммунитета прошли ревакцинацию против коронавируса. Очередную прививку в том числе поставил руководитель ведомства, главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



- Сегодня наши сотрудники прошли ревакцинацию против COVID-19. Призываем всех последовать нашему примеру и пройти вакцинацию и ревакцинацию, - обратился Сергей Ханхареев. - COVID-19 опасен своими осложнениями, инфицирование им может привести к неблагоприятному исходу, особенно для тех, кто не прививался. Защитить себя от тяжёлого течения заболевания можно только с помощью прививок. Прививаться от коронавирусной инфекции рекомендуется каждые полгода – это поможет поддержать необходимый уровень антител для борьбы с этим вирусом и создать достаточную коллективную прослойку.



Ревакцинацию против COVID-19 прошли те, кто был вакцинирован или переболел коронавирусной инфекцией шесть месяцев назад. Примеру сотрудников управления Роспотребнадзора следуют и члены их семей, которые также участвуют в вакцинации и ревакцинации.



