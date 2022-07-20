В Иркутской области появился совет по транспорту

Новый орган будет рассматривать вопросы воздушного, железнодорожного, водного и автотранспорта



В Иркутской области начнёт работу совет по транспорту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона 19 июля. Такое решение было принято по итогам рабочей встречи главы области Игоря Кобзева с руководством авиакомпаний АО «Ангара» и ООО «Сибирская Лёгкая Авиация». Совет будет рассматривать вопросы воздушного, железнодорожного, водного и автотранспорта. В рамках рассматриваемых задач предлагается обсуждение мероприятий по реализации государственной политики в сфере транспорта на территории Иркутской области.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в состав совета войдут более 30 членов, включая должностных лиц правительства региона, представителей авиа- и железнодорожных компаний, автомобильного и водного транспорта, и общественных деятелей, представителей контрольно-надзорных органов.



– Представители совета по транспорту в рамках взаимодействия будут решать вопросы, связанные с транспортной доступностью населённых пунктов, развития малой авиации, необходимости субсидирования отдельных направлений и многое другое, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

