Новый орган будет рассматривать вопросы воздушного, железнодорожного, водного и автотранспорта
В Иркутской области начнёт работу совет по транспорту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона 19 июля. Такое решение было принято по итогам рабочей встречи главы области Игоря Кобзева с руководством авиакомпаний АО «Ангара» и ООО «Сибирская Лёгкая Авиация». Совет будет рассматривать вопросы воздушного, железнодорожного, водного и автотранспорта. В рамках рассматриваемых задач предлагается обсуждение мероприятий по реализации государственной политики в сфере транспорта на территории Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в состав совета войдут более 30 членов, включая должностных лиц правительства региона, представителей авиа- и железнодорожных компаний, автомобильного и водного транспорта, и общественных деятелей, представителей контрольно-надзорных органов.
– Представители совета по транспорту в рамках взаимодействия будут решать вопросы, связанные с транспортной доступностью населённых пунктов, развития малой авиации, необходимости субсидирования отдельных направлений и многое другое, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
В Иркутской области появился совет по транспорту
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 20.07.2022
Возбуждено уголовное дело
Все четверо кандидатов представили списки из трёх имён
Очередная партия гуманитарной помощи пришла в Старобешевский район ДНР от Бурятии
Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток
Решение об увольнении было принято по личным мотивам
Все кандидаты представили необходимые документы
Делегацию возглавляет советник премьер-министра
Приказ о назначении подписал генпрокурор страны
Власть, 16.07.2022
В район Алексей Цыденов выехал сегодня
Совместная работа затронет строительство жилых домов в посёлке Таксимо
Суд вынес приговор бывшей высокопоставленной чиновнице Анастасии Кузовлевой
Детям больше не придётся ездить в школу на электричке
Суд рассмотрел иск об обеспечении возможности получения услуг в электронной форме
Власть, 14.07.2022
Он получит сто тысяч рублей
Власть, 14.07.2022
Об этом заявили депутаты Госдумы России