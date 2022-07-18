В Бурятию прибыла официальная делегация Узбекистана

Делегацию возглавляет советник премьер-министра
Сегодня в Бурятию с рабочим визитом прибыла делегация из Узбекистана. Делегацию возглавил советник премьер-министра господин Мехриддин Хайриддинов.
- В рамках деловой программы, цель которой – развитие межрегионального сотрудничества, запланирована встреча с диаспорой, - сообщили в правительстве Бурятии
Свой официальный визит гости начали с посещения Мемориала Победы. Они возложили цветы в дань уважения участникам Великой Отечественной войны.
Делегацию возглавляет советник премьер-министра
Приказ о назначении подписал генпрокурор страны
В район Алексей Цыденов выехал сегодня
Совместная работа затронет строительство жилых домов в посёлке Таксимо
Суд вынес приговор бывшей высокопоставленной чиновнице Анастасии Кузовлевой
Детям больше не придётся ездить в школу на электричке
Суд рассмотрел иск об обеспечении возможности получения услуг в электронной форме
Он получит сто тысяч рублей
Об этом заявили депутаты Госдумы России
Представления прокуратуры получили сельские поселения в отдалённом районе
Галина Ковалёва проведёт выездной личной приём
Алексей Цыденов поблагодарил приехавших со спецоперации росгвардейцев
Ответы гражданам дали только после прокурорской проверки
Селенгинский район подписал соглашение с районом монгольской столицы
Второй этап VII всероссийской конференции соберёт более 200 участников