В Бурятию прибыла официальная делегация Узбекистана











Сегодня в Бурятию с рабочим визитом прибыла делегация из Узбекистана. Делегацию возглавил советник премьер-министра господин Мехриддин Хайриддинов.- В рамках деловой программы, цель которой – развитие межрегионального сотрудничества, запланирована встреча с диаспорой, - сообщили в правительстве БурятииСвой официальный визит гости начали с посещения Мемориала Победы. Они возложили цветы в дань уважения участникам Великой Отечественной войны.